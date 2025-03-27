رسوم السيارات.. المفوضية الأوروبية تعلق على قرار ترامب

أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بيانا، الأربعاء، بعد قليل من إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على وارداتها من السيارات.

وأعربت رئيسة المفوضية عن بالغ أسفها لقرار الولايات المتحدة الذي يعني فرض رسوم جمركية على صادرات السيارات الأوروبية.

وقالت إن صناعة السيارات محرّكًا للابتكار والقدرة التنافسية، وتوفر وظائف عالية الجودة، من خلال سلاسل توريد مترابطة بعمق على جانبي الأطلسي.

كما أشارت إلى أن الرسوم الجمركية "بمثابة ضرائب – تضرّ بالشركات، وتضرّ أكثر بالمستهلكين، سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي".

وأكد البيان أنه سيتم تقييم الخطوة الأمريكية، إلى جانب التدابير الأخرى التي تعتزم واشنطن اتخاذها في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحاول السعي إلى حلول تفاوضية، مع "الحفاظ على مصالحه الاقتصادية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات.

وأضاف ترامب بالمكتب البيضاوي "سنفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، سنبدأ بحد أدنى 2.5 بالمئة، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25 بالمئة".

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب أن الرسوم ستفرض على الشاحنات الخفيفة أيضا.

وقال إن الولايات المتحدة تتوقع أن تدر الرسوم إيرادات سنوية جديدة تتجاوز 100 مليار دولار.