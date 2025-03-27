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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مركز شباب المساعيد بالعريش يشارك في فعاليات الدورة الرمضانية للياقة التنافسية

مركز شباب المساعيد
مركز شباب المساعيد بالعريش
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شاركت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء  "إدارة الرياضة" فريق مركز تدريب اللياقة البدنية في الدورة الرمضانية التي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، وتقام فعالياتها خلال شهر رمضان بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد حسن عبد الوهاب أن البطولة هي خطوة جديدة في سلسلة من الفعاليات التي تحتضنها الوزارة للاهتمام بالمواطن المصري وصحته، وذلك ضمن مشروع قومي لنشر ثقافة الممارسة الرياضية،ان وزارة الشباب والرياضة تعمل على تطوير برامج اللياقة البدنية ورفع مستوى الأداء الرياضي.

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