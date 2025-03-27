وكيل وزارة شباب شمال سيناء يشهد الإفطار الجماعي مع ذوي القدرات الخاصة

شارك إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، في حفل الإفطار الجماعي لذوي القدرات الخاصة، والذي نظمه نادي قادرون باختلاف بالتعاون مع جمعية الفرسان، للعام الرابع عشر على التوالي، بحضور محسن سالم رئيس مركز ومدينة العربش، ورائد برغوث المدير التنفيذي لشركة أبناء سيناء،في مقر نادي قادرون باختلاف.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء،والمهندس إبراهيم الجرجاني رئيس مجلس إدارة مجموعة العرجاني جروب.

وحرص حسن عبدالوهاب قبيل الإفطار على المرور ومصافحة ذوي القدرات الخاصة والاطمئنان عليهم في أماكن جلوسهم، مشيرا إلى سعادته بحضور هذا الحفل في وجود ذوي القدرات الخاصة وأسرهم.