مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ينظم ندوة عن «فضل ليلة القدر» في شهر رمضان المبارك

نظم مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ندوة دينية تحت عنوان "فضل ليلة القدر" في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وشارك رئيس مركز ومدينة العريش في ندوة "فضل ليلة القدر" في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كما أشرف على توزيع توزيع الجوائز المسابقة الدينية بمجلس مدينة العريش.

قام أمس الأربعاء المدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش بمشاركة ندوة فضل ليلة القدر" في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتوزيع الجوائز المسابقة الدينية والمنظمة من وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة العريش وتحت إشراف الدكتورة هاجر صالح رئيس الوحدة العامة لتكافؤ الفرص بالديوان العام وخلود حسن رئيس الوحدة الفرعية.

حيث قام سيادته بإلقاء كلمته ورحب بالحضور والاستماع إلى بعض آيات الله والابتهالات من القارئ عبد الرحمن سليمان من مديرية الأوقاف بشمال سيناء وقام سيادته بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الدينية بقاعة مجلس مدينة العريش.