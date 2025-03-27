مسؤولة أممية تحذر من تفاقم معاناة المدنيين في أوكرانيا

قدمت الأمينة العامة المساعدة للشئون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، جويس مسويا، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولى حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، منبهة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعاناة المدنيين هناك.

وأشارت مسويا - بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الأربعاء - إلى أن التمويل العالمي لعمليات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك في أوكرانيا، تقلص بشكل متزايد.

ولفتت إلى أنه منذ الأول من مارس الجارى، لم يمر يوم دون وقوع هجمات أضرت بالمدنيين وأسفرت عن مقتل 21 مدنيا وإصابة العديد.

وأوضحت استمرار العنف خلال الأسبوع الماضي؛ مما تسبب في مقتل العشرات من المدنيين وإصابة المئات في مختلف أنحاء شمال ووسط وشرق وجنوب أوكرانيا.

وفيما يتعلق بأزمة البنية التحتية والطاقة، قالت مسويا: "نرحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة، وكذلك المفاوضات لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود. لكن، مع استمرار الطقس البارد، لا تزال آثار الهجمات السابقة على البنية التحتية للطاقة تؤثر على وصول المدنيين إلى الكهرباء والغاز والتدفئة والمياه، مما يهدد حياة ورفاهية الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة".