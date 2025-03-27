اليمن.. مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين في غارات أمريكية على صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء أربع غارات أمريكية استهدفت موقعًا في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، وسط تصاعد المواجهات في البحر الأحمر واليمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، فجر اليوم الثلاثاء، عن استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين من طراز "ذو الفقار" و"فلسطين 2".

كما كشف سريع عن اشتباك قوات الجماعة مع حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأكد أن العمليات العسكرية مستمرة ضد الأهداف الإسرائيلية، مشددًا على أن هذه الهجمات تهدف إلى منع الملاحة الإسرائيلية واستهداف العمق الإسرائيلي، حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.