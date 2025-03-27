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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنطقة الأزهرية تشارك في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
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شاركت منطقة شمال سيناء الأزهرية في الحفل الذي أقامته محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية أوقاف شمال سيناء، لتكريم حفظة كتاب الله بقاعة الاحتفالات بالمدينة الشبابية بالعريش، بحضور محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبحضور اللواء الدكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظ شمال سيناء، وفضيلة الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي، والطلاب الفائزين، وأولياء الأمور.

وألقى محمد عبد العظيم كلمه عن فضل ليلة القدر وفضل القرآن الكريم في شهر رمضان المعظم، وأوجز فيها عن أهمية تحري هذه الليلة وعن فضل القرآن الكريم ونزوله في شهر رمضان المعظم، وقدم الشكر والتقدير إلى اللواء المحافظ، وإلى وكيل وزارة الأوقاف، على اهتمامهم بتفعيل مثل هذه المسابقات بين الطلاب والأطفال، وتشجيعا لهم على المداومة والاستمرار في حفظ كتاب الله، وفي نهاية الحفل شارك عبد العظيم في تكريم الطلاب والاطفال الفائزين وتوزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير.

السكرتير العام المساعد المدينه الشبابيه بالعريش حفل تكريم حفظة القرآن الكريم شمال سيناء