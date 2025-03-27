اتحاد السلة يدشن بطولة Ground Breake 3x3 باستاد القاهرة

ينظم الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، اليوم الخميس، بطولة Ground Breaker في مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام البطولة يومي الخميس والجمعة 27 -28 مارس 2025، علما بأنه تم إغلاق باب التسجيل بالبطولة الأربعاء، منتصف الليل، بعد تسجيل اكثر من 30 فريق في منافساتها.

وتعد البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة 3×3، وبقيمة جوائز تصل إلى 100 ألف جنيه، حيث تصل قيمة جائزة المركز الأول 50 ألف جنيه، وجائزة المركز الثاني 30 ألف جنيه، وجائزة المركز الثالث 20 ألف جنيه.

من جانبه كشف محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري للسلة، أن عدد الفرق التي ستشارك 33 فريق مكونين من شباب وفتيات كرة السلة المصرية.

وقال محمد فتحي، إن الاتحاد ينظم هذه البطولة للمرة الأولى، بهدف نشر اللعبة وزيادة شعبيتها في مصر، كما أنها تعد دورة رمضانية بطابع خاص، وتأتي ضمن سياسة اتحاد كرة السلة لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة خلال الفترة المقبلة.