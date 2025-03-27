إعلام لبناني: مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في صور جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرق في صور جنوبي لبنان.

ويوم الثلاثاء الماضي، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة قعقعية الجسر، جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الإسرائيلي المسيّر شن غارة بصاروخين استهدفت سيارة في البلدة.

وأفادت قناة "الحدث" بمقتل شخص في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة في بلدة قعقعية الجسر، جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الفرقة العسكرية التي نفّذت عمليات في لبنان تستعد حاليًا للمشاركة في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وسط مخاوف متزايدة من توسع نطاق الصراع، خاصة بعد خرق حكومة نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار.