تأجيل عرض فيلم الرعب "Saw XI" لأجل غير مسمى

تم إلغاء فيلم "Saw XI" من جدول عروض الأفلام لعام 2025. وبدلًا من ذلك، سيُصدر الاستوديو فيلم رعب آخر "The Strangers - Chapter 2"، في سبتمبر المقبل.

ليس من الواضح ما إذا كانت شركة ليونزجيت تخطط للكشف عن فيلم "Saw XI" في أي وقت. وقد أعطت الاستوديو الضوء الأخضر لإنتاج الجزء الثاني عام 2023، مع اختيار المخرج المخضرم كيفن جروتيرت لإخراجه. إلا أن كاتبي سيناريو الفيلم، باتريك ميلتون وماركوس دانستان، صرحا مؤخرًا لصحيفة هوليوود ريبورتر بأنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر منذ تسليمهما مسودة الفيلم في ربيع عام 2024.

لا تزال سلسلة أفلام "Saw" تُمثّل مصدر جذب كبير على الشاشة الكبيرة لعقدين من الزمن، محققةً مبيعاتٍ عالميةً بلغت مليار دولارٍ من خلال عشرة أفلام. ومؤخرًا، عُرض الجزء العاشر في دور العرض عام 2023، محققًا إيراداتٍ بلغت 112 مليون دولارٍ عالميًا. وتجسد السلسلة شخصية القاتل المتسلسل المُرعب "جيجسو" (توبين بيل)، الذي يُخضع ضحاياه لألعابٍ مُميتةٍ تُختبر إرادتهم في الحياة.