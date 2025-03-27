أوكرانيا: نحتاج قوات أوروبية "مستعدة للقتال"

قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن كييف بحاجة إلى مساهمة "جادة" من قوات أوروبية مستعدة للقتال وليس قوات حفظ السلام، عقب التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار مع روسيا.

وأضاف جوفكفا - في تصريح أوردته صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية - "لسنا بحاجة إلى مجرد الحضور لإظهار تواجد أوروبا.. لسنا بحاجة إلى قوات لحفظ السلام وأصحاب الخوذ الزرقاء وغير المسلحين".

وشدد على أن كييف ليست بحاجة إلى قوات أوروبية لخوض معركة مع روسيا، مؤكدًا ان السلطات الأوكرانية تدرك أنه لن تكون هناك قوات دولية على خط التماس وسيتعين على كييف "الاعتماد أولًا وقبل كل شيء" على قواتها المسلحة.

وفي الوقت ذاته، أشار جوفكفا إلى أن أوكرانيا تتوقع تواجدًا قويًا من أوروبا على أراضيها، فضلًا عن تواجد جنود مستعدين لمختلف السيناريوهات بما في ذلك هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة.

ورفض جوفكفا تحديد عدد القوات الأوروبية التي تحتاجها أوكرانيا عقب انتهاء الحرب أو تحديد الموقع الذي يمكن نشر القوات به، وقال فقط "لا نحتاج إلى مجرد 5 آلاف أو 10 آلاف قوة".

واقترح أن القوات الأوروبية يمكن أن تساعد في تأمين حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا، مما يسمح للقوات الأوكرانية بالانتشار في مناطق أكثر خطورة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، إنه يمكن إرسال قوات عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا في حالة التوصل إلى اتفاق سلام لضمان "احترام" الاتفاق. تأتي هذه التصريحات قبل انعقاد قمة جديدة لتحالف الراغبين في باريس غدًا الخميس لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.