فلسطين.. قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس جنوبي قطاع غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الشاب الفلسطيني إسماعيل سامر عثمان من بلدة بيتا بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه على طريق حوارة جنوبي نابلس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك إصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "معروف" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أصيبت طفلتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية شقبا غرب رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة جلبون شرق جنين، وحولت منزلًا فيها لثكنة عسكرية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص الحي.

وتركز قوات الاحتلال من اقتحامها لبلدة جلبون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 65 يومًا، وتداهم منازل المواطنين وتحول عددًا منها لثكنات عسكرية.

وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان خلال اجتماعه مع سفراء وقناصل عدد من الدول الأوروبية، أمس الأربعاء، أن الوضع الصحي الفلسطيني بحالة حرجة، وبحاجة عاجلة للدعم، وجدد المطالبة بتوفير الحماية لمراكز وطواقم العلاج.

وأمس الأربعاء، قالت حركة حماس إنها تلقت مجموعة من المقترحات والمبادرات خلال المرحلة الماضية بشأن وقف إطلاق النار، وتعاملنا معها بإيجابية ومسؤولية.

وأضافت: "الاحتلال انقلب على الاتفاق الذي وقعه معنا ورفض الانتقال للمرحلة الثانية منه واستأنف مجددا عدوانه على شعبنا".