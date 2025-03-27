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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الصومالي: معركتنا ضد الإرهابيين مستمرة حتى القضاء عليهم

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
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أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن البلاد تخوض معركة حاسمة ضد مليشيات الشباب وداعش الإرهابية التي تعارض السلام والتنمية.. مشيرا إلى أن المعركة ضد الإرهابيين مستمرة حتى القضاء عليهم.

وقال «بري»، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أمس الأربعاء، "خطتنا لا تقتصر على طرد الإرهابيين من أراضينا فحسب، بل تمتد إلى القضاء عليهم تمامًا، لأن الصومال لن يحقق تقدمه المنشود ما داموا يشكلون تهديدًا في المنطقة، لذلك من الضروري أن نتحد جميعًا في مواجهتهم".

وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM) عملية عسكرية نوعية استهدفت عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش في مرتفعات غولس بإقليم بري، التابع لولاية بونتلاند.

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