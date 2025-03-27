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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الصحة الفلسطيني: الوضع الصحي بحالة حرجة وبحاجة عاجلة للدعم

وزير الصحة الفلسطيني
وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان
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أكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، الأربعاء، أن الوضع الصحي الفلسطيني بحالة حرجة، وبحاجة عاجلة للدعم، مجددا المطالبة بتوفير الحماية لمراكز وطواقم العلاج.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها وزير الصحة الفلسطيني مع القنصل الفرنسي العام في القدس نيكولاس كاسيانيدس، والقنصل الإسباني العام في القدس خافيير جوتيرز، وسفيرة فنلندا لدى فلسطين تاريا كانجاسكورتي، ورؤساء الوكالة الفرنسية والإسبانية والفنلندية للتعاون الدولي والوفود المرافقة، كل على حدة، في مكتبه بمدينة رام الله.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن التعاون الدولي وتعزيز العلاقات، يشكل دعمًا كبيرًا لفلسطين في مختلف المجالات، ويساعد في إعادة بناء وترميم المنظومة الصحية، وتطوير الخدمات المقدمة للفلسطينيين، وإيصالها للمناطق، خاصة في المحافظات الجنوبية وشمال الضفة الغربية، جراء تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي وانعدام الظروف الصحية الإنسانية.

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