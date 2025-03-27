أحزاب المعارضة الإسرائيلية تتعهد بالوقوف حاجزا منيعا ضد مشروع ائتلاف نتنياهو للإصلاح القضائي

أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أنها ستتعاون بشكل كامل مع جميع أعضائها في الكنيست، وستقاوم بحزم مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي تقوده الحكومة الائتلافية بقيادة بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن الأحزاب قولها في بيان مشترك:"هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، وستقف المعارضة بأكملها حاجزًا منيعًا في وجهها حتى تتوقف كل محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وأصدرت الأحزاب بيانها بعد اجتماع ضم قادة الحزبين العربيين (القائمة العربية الموحدة) الإسلامي و"حداش-تعال" اليساري.

وفي وقت سابق مساء اليوم، احتج آلاف المتظاهرين في مدينة القدس المحتلة على الإصلاح القضائي.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام المكاتب الحكومية الإسرائيلية احتجاجًا على الإصلاح القضائي والتغييرات في لجنة اختيار القضاة في إسرائيل.