محافظ الأقصر يعلن إطلاق مسابقة الأسرة المثالية 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بدء إطلاق مسابقة الأسرة المثالية لعام 2025، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف ذوي الإعاقة ودعم الأسر المصرية وتشجيعهم على تعزيز القيم، موضحًا أن آخر موعد لتلقي استمارات الترشح سيكون يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025.

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وأكد محافظ الأقصر، أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أطلق مسابقة الأسرة المثالية 2025 فى دورتها الثانية لتشجيع أسر الأشخاص ذوى الإعاقة على المشاركة، وذلك تمهيدا لتكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم المعايير فى احتفالية سينظمها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر أبريل 2025

وأضاف المحافظ، أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات الآتية "أم ذات إعاقة ـ أم لأبناء ذوى إعاقة ـ أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة ـ أب مثالي لأبناء من ذوى الإعاقة ـ أخت أو أخ يرعى (أخ أو أخت من ذوي الإعاقة) ـ صديق أو رفيق داعم لصديقه من ذوى الإعاقة".

جدير بالذكر أنه يتم ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالي:-

https://forms.gle/4D8ewhJtZcJWVfdq9

أو من خلال صفحة المجلس على فيسبوك:-

https://www.facebook.com/NCPDEGYPT/?locale=ar_AR

جدير بالذكر، أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لن يلتفت إلى الإستمارات الغير المصحوبة بالمستندات المطلوبة، المتمثلة في صورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو المستندات الدالة على الإعاقة، وشهادة ميلاد الشخص ذوي الإعاقة، مع تقديم الوثائق الداعمة كشهادات التقدير والأوسمة والجوائز، مع إرفاق قصة الكفاح في (10 أو15 سطر)، مع إضافة صور توثيقية للإنجازات.

وناشد المجلس جميع الأسر في حالة رغبتهم في الاستفسار عن شروط المسابقة أو طريقة التقديم، أو في حالة وجود أي عقبات تحول دون قيامهم بالتسجيل في المسابقة التواصل علي رقم 01061754368.