أغسطس المقبل.. ميل جيبسون يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم "آلام المسيح"

أعلنت مانويلا كاشياماني الرئيسة التنفيذية لشركة سينيسيتا ستوديوز أن الجزء الثاني من فيلم "آلام المسيح" للنجم ميل جيبسون، والذي يحمل عنوان "قيامة المسيح"، سيبدأ تصويره في أغسطس المقبل.

وقال كاشياماني في مقابلة مع صحيفة "إيل سولي 24 أوري" المالية الإيطالية، إن جيبسون وشركة "آيكون برودكشنز" حددا شهر أغسطس موعدا لبدء تصوير الجزء الثاني من فيلمه الناجح "آلام المسيح" الذي صدر عام 2004 وأصبح أكبر فيلم مستقل من حيث الإيرادات على الإطلاق.

أكدت عدة مصادر لمجلة فارايتي أن إنتاج فيلم "قيامة المسيح" سيبدأ في صيف 2025. وسيكون استوديو 22 الجديد والمترامي الأطراف في شينيسيتا المركز الرئيسي للفيلم. وعلى غرار فيلم "آلام المسيح"، الذي كان مقره أيضًا في شينيسيتا، سيُصوَّر الفيلم الجديد في مدينة ماتيرا الإيطالية العريقة جنوبًا. ومن المتوقع أيضًا أن يُصوِّر جيبسون الجزء الثاني في مواقع ريفية عريقة أخرى.