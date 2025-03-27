البطريرك يودِّع أخيه الكردينال مار باسيليوس إقليميس كاثوليكوس الكنيسة السريانية الكاثوليكية الملنكارية في الهند والذي يعود إلى مقرّه في كيرالا

ودع مساء أمس يوم الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠٢٥، البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، أخيه الكردينال مار باسيليوس إقليميس كاثوليكوس الكنيسة السريانية الكاثوليكية الملنكارية في الهند، والذي يعود إلى مقرّه في كيرالا.

وذلك في قاعة الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

يغادر الكاثوليكوس مار باسيليوس اقليميس لبنان بعدما حلَّ ضيفًا على البطريرك، إذ قام بزيارة قصيرة إلى لبنان حيث حضر رتبة تنصيب وتولية غبطة المفريان الجديد للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في الهند.

وقد رافق البطريرك المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية.

ويرافق الكاثوليكوس الأبُ اسحق القيّم العام لأبرشية تريفاندروم في كيرالا - الهند.

وبعد استراحة قصيرة في قاعة الشرف، غادر غبطة الكاثوليكوس عائدًا إلى مقرّه في كيرالا - الهند، مودَّعًا من البطريرك كما استقبله بكلّ حفاوة وإكرام.