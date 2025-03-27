«الشعب الجمهوري» يكرم حفظة القرآن بالمنيا

نظم حزب الشعب الجمهوري بالمنيا حفلا لتكريم الفائزين بمسابقة أمانة الحزب بمركز أبو قرقاص والتي أقيمت برعاية النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ وبإشراف محمد ابو حتة أمين الحزب وحضور محمد شوقي زهدي أمين التنظيم

من جانبه وجه النائب حسانين توفيق التهنئة للفائزين حفظة كتاب الله على فوزهم بمسابقة حزب الشعب الجمهوري بأبو قرقاص للقرآن الكريم، مضيفا رسالتي لكل من شارك في هذه المسابقة وليس من فاز بالأدوار الأولى فقط هي أن حفظكم لكتاب الله ليس مجرد كلمات تُردَّد، بل هو أمانة عظيمة بين أيديكم، ومسؤولية جسيمة على عواتقكم.. فاجعلوا القرآن منهج حياةٍ تسيرون عليه وأنتم قدوة فالناس ينظرون إليكم، فليجدوا فيكم أخلاق القرآن قبل تلاوته..

كما وجه توفيق الشكر لفريق العمل على جهوده فى تنظيم هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات على مدار الشهر الكريم