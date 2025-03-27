نقل دهس موتوسيكل.. تفاصيل مصرع طالب وإصابة زميله في حادث تصادم بحدائق الأهرام

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطالب المتوفى واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وأمرت بالتحفظ على سائق الشاحنة وكذا السيارة المتسببين في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة الأهرام، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ويرجح وقوع ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارات إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) ما أدى إلى وفاته في الحال وإصابة زميله، كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.