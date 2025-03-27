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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب وجبة الإفطار.. كواليس إصابة سيدة بطعنة على يد زوجها بأبو النمرس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة سيدة بطعنة نافذة بالبطن على يد زوجها بأبو النمرس، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، واستعلمت عن الحالة الصحية للسيدة المصابة؛ تمهيدًا للاستماع لإفادتها على ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة

طعنها بسبب وجبة الفطور 

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها العامة سيئة وادعاء تعدي زوجها ومقيمة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بطعن زوجته بسبب خلافات على تجهيز وجبة الإفطار وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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