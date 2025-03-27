بسبب اللهو.. قرارات عاجلة في مصرع طفل دهسته سيارة بأطفيح

قررت جهات التحقيق بالجيزة، اتخاذ إجراءات عاجلة في مصرع طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات، دهسته سيارة نصف نقل بمحيط مركز أطفيح، وصرحت بدفن جثمان الطفل بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة.

كما أمرت بحبس السائق المتسبب في الحادث ٤ أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة التي كان يقودها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سيارة نقل تدهس طفل

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بطفل أثناء لهوه مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.