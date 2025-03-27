ads
الخميس 27 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب اللهو.. قرارات عاجلة في مصرع طفل دهسته سيارة بأطفيح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت جهات التحقيق بالجيزة، اتخاذ إجراءات عاجلة في مصرع طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات، دهسته سيارة نصف نقل بمحيط مركز أطفيح، وصرحت بدفن جثمان الطفل بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة.

كما أمرت بحبس السائق المتسبب في الحادث ٤ أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة التي كان يقودها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سيارة نقل تدهس طفل 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بطفل أثناء لهوه مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع طفل دهس طفل سيارة تدهس طفل التحقيقات الجيزة مديرية امن الجيزة حادث مروري سيارة نقل تدهس طفل