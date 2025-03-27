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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تهنئة عيد الفطر المبارك 2025| أجمل الرسائل لمشاركة فرحة العيد مع الأهل والأصدقاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أيام ويهل علينا عيد الفطر المبارك 2025، يبحث الكثير من الناس في مصر والعالم العربي عن أجمل عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر 2025 للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، تصدرت محركات البحث جوجل عن موعد عيد الفطر المبارك، وأجمل عبارات التهنئة لمشاركة فرحة العيد مع الأهل والأصدقاء.

تهنئة عيد الفطر المبارك 2025

وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، يتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما، ما يعني أن يوم السبت 29 مارس 2025 سيكون اليوم الأخير من رمضان.ويوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
 عن أجمل عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025:

عيد فطر سعيد، وأيامكم مليئة بالحب والأمل

كل عام وأنتم بخير أتمنى لكم عيد فطر سعيد ومليء بالفرح.

عيد فطر مبارك تقبل الله طاعاتكم وأعاد عليكم العيد بالصحة والسعادة.

كل عام وأنتم بخير أتمنى لكم عيد فطر سعيد ومليء بالفرح.

في هذا العيد، أسأل الله أن يجعله عيد خير وبركة لكم ولعائلاتكم.

تقبل الله منا ومنكم، وأرسل لكم أطيب الأمنيات بعيد فطر سعيد.

أرسل لكم باقة من التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك

أطيب التهاني بمناسبة عيد الفطر، عساكم من عواده

عيدكم مبارك أتمنى لكم أياما مليئة بالسرور والأمل.

مع حلول عيد الفطر، أتمنى لكم الفرح والسلام في كل لحظة.

عيد فطر سعيد، وأيامكم مليئة بالحب والنجاح

كل عام وأنتم في صحة جيدة، عيد فطر مبارك

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