المنتخب الوطني تحت 17 سنة يخوض مرانًا خفيفًا بمقر إقامته

خاض اليوم المنتخب الوطني تحت 17 سنة مرانًا خفيفًا بمقر إقامته بالمغرب بعد ساعات من وصوله إليها للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني أن يكون مران اليوم خفيفا؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق بعد رحلة السفر التي استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.

وكانت قد غادرت بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاما مطار القاهرة، أمس، ووصلت إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.