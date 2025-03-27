براتب ضخم.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

أفادت تقارير صحفية، مساء الأربعاء، بأن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة انتقال نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

عقد أرنولد مع ريال مدريد

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في يونيو المقبل، مما يتيح له الانتقال مجانًا إلى أي ناد يرغب في التعاقد معه.

وأكدت الشبكة أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع وكلاء أرنولد ، بما فيهم شقيقه، على الشروط الشخصية للعقد.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس»، أنه من المتوقع أن يوقع ترينت ألكسندر أرنولد عقدًا لمدة 5 سنوات مع ريال مدريد، يبدأ في 1 يوليو المقبل.

أرنولد

راتب أرنولد مع ريال مدريد

ولفتت الشبكة إلى أن أرنولد سيحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع وحوافز أخرى متعلقة بالأداء.

وبذلك، يرتفع راتب أرنولد بمقدار 4 ملايين يورو عن راتبه الحالي مع ليفربول (11 مليون يورو سنويًا).

وشددت «سكاي سبورتس» أن فرص ليفربول في تجديد عقد أرنولد انتهت تمامًا، ما يؤكد رحيله عن قلعة الريدز في الصيف المقبل.

وشارك ترينت ألكسندر أرنولد في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.