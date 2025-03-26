قناة اليمن اليوم تُكرم ابنة أول شهيد مصري في اليمن تقديرا لدور مصر التاريخي.. صور

الأربعاء 26/مارس/2025 - 11:41 م

في بادرة هي الأولى من نوعها، كرّمت قناة "اليمن اليوم" الفضائية بالقاهرة بقيادة المدير العام عبدالولي المذابي، نبيلة نبيل الوقاد، ابنة أول شهيد مصري استشهد على أرض اليمن، دفاعا عن ثورة 26 سبتمبر المجيدة، وذلك خلال حفل رمزي أقيم في مقر القناة بالقاهرة.

جاء هذا التكريم عقب حوارٍ خاصٍ أجراه معها المذيع منير العمري، ضمن حلقات برنامج "شموع بودكاست" الذي يُسلط الضوء على تجارب المصريين والعرب الذين ساهموا في مسيرة اليمن الحديث.

يذكر أن نبيلة هي الابنة الوحيدة للشهيد نبيل الوقاد، الذي استشهد عقب قيام الثورة اليمنية في منطقة صرواح بمحافظة مأرب أثناء قيادته لسرية صاعقة مصرية وصد هجوم مفاجئ من فلول الإمامة.



وقد عبَّر عبدالولي المذابي مدير عام القناة، عن "امتنان اليمنيين لتضحيات مصر وزعمائها وشهدائها"، مشيرا إلى أن "هذا التكريم يبقى رمزياً أمام حجم الدماء التي سُكبت لأجل اليمن".

من جانبها، أعربت نبيلة عن "فخرها بتضحيات والدها"، مؤكدةً أن "اليمن كان دائما في قلب كل مصري".

يُعد الشهيد نبيل الوقاد ، أحد أبرز رموز الدور المصري في دعم الثورة اليمنية، حيث وصل إلى اليمن ضمن أولى البعثات العسكرية المصرية بعد قيام الثورة مباشرةً.