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الخميس 27 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة تنظم حفل المحبة والمواطنة بجاردينيا

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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نظمت كنيسة الأميرين تادرس الشطبي وتادرس المشرقي بكمبوند جاردينيا - شرق مدينة نصر حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان بفندق تيوليب جاردينيا. 

حضره نيافة الانبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وكمبوند جاردينيا والآباء كهنة الكنيسة.

شارك في الحفل أئمة المساجد بكمبوند جاردينا وعدد من قيادات شركة إدارة "جاردينيا" وشركة مدكور للكهرباء وإدارة المشروعات، وإدارة التراخيص وممثلو البنك الأهلي وبنك مصر وبعض الشخصيات العامة.

قدم نيافة الأنبا أكليمندس نيابة عن قداسة البابا كلمة شكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الكنيسة والهيئة الهندسية وصندوق إسكان الضباط الذين قاموا بتنفيذ الكنيسة، وشكر كذلك الحضور علي روح المحبة والتواصل الموجودة بين سكان الكمبوند والمسؤولين.

كما ألقيت عدة كلمات محبة من بعض المشاركين في الحفل.

اسكان الضباط إدارة التراخيص الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة الأنبا أكليمندس الهيئة الهندسية مدينة الأمل وشرق مدينة نصر الرئيس عبد الفتاح السيسي