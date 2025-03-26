آلاف المصلين في الأزهر يتضرعون بالدعاء لنصرة غزة وفلسطين في ليلة القدر

شهد الجامع الأزهر في الليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك حضور آلاف المصلين الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد، يرفعون أكفَّ التضرع إلى الله، داعين لنصرة إخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين.

وقد امتلأت أروقة المسجد بالمصلين الذين توافدوا منذ ساعات لأداء صلاة التهجد والقيام، وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والتضرع. وتعالت أصوات الدعاء في جنبات الأزهر، حيث ابتهل المصلون إلى الله أن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وينصرهم على من عاداهم.

ويعد الجامع الأزهر منبرًا هامًا في العالم الإسلامي، حيث طالما كان صوتًا مدويًا في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تحظى بمكانة مركزية في وجدان الأمة الإسلامية.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

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