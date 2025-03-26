آلاف المصلين في الأزهر يتضرعون بالدعاء لنصرة غزة وفلسطين في ليلة القدر

شهد الجامع الأزهر في الليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك حضور آلاف المصلين الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد، يرفعون أكفَّ التضرع إلى الله، داعين لنصرة إخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين.
وقد امتلأت أروقة المسجد بالمصلين الذين توافدوا منذ ساعات لأداء صلاة التهجد والقيام، وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والتضرع. وتعالت أصوات الدعاء في جنبات الأزهر، حيث ابتهل المصلون إلى الله أن يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وينصرهم على من عاداهم.
ويعد الجامع الأزهر منبرًا هامًا في العالم الإسلامي، حيث طالما كان صوتًا مدويًا في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تحظى بمكانة مركزية في وجدان الأمة الإسلامية.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.