بريطانيا تقلص خطط الإنفاق في تحديث للميزانية

قلصت وزيرة المالية في بريطانيا، راشيل ريفز، خططها للإنفاق في تحديث للميزانية اليوم /الأربعاء/؛ مما أعطى بعض الطمأنينة للمستثمرين؛ لكن مخاطر نشوب حرب تجارية عالمية قد تعيد زيادات الضرائب إلى الطاولة في وقت لاحق هذا العام.

وبحسب منصة انفستينج؛ خفضت هيئة مراقبة الميزانية البريطانية توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى النصف في عام 2025.. وقالت إن اللحاق بالركب قرب نهاية العقد لن يعوض كل الفرق كما رفعت توقعاتها للاقتراض العام والتضخم.

وأشارت "ريفز" الى الحرب في أوكرانيا وعدم اليقين الذي يخيم على الاقتصاد العالمي المعرض لخطر الاضطرابات الناجمة عن خطط التعريفة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصبح الاقتصاد العالمي أكثر غموضا؛ مما جلب انعدام الأمن في الداخل حيث أصبحت أنماط التداول أكثر اضطرابا وارتفعت تكاليف الاقتراض للعديد من الاقتصادات الكبرى.

وذكرت هيئة مراقبة الميزانية إن زيادة ضرائب أصحاب العمل التي أعلنتها "ريفز"، في أول ميزانية كاملة لها خلال أكتوبر الماضي؛ ستؤثر على نمو أرباح العمال اعتبارًا من العام المقبل مما يمثل كبحًا آخر للاقتصاد.

وقالت وزيرة المالية البريطانية إنها لن تدع التباطؤ يعرض خطط ميزانيتها للخطر وإنها تحركت لإعادة بناء حاجز مالي بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني (12.90 مليار دولار) تم القضاء عليه في أكثر من خمسة أشهر فقط بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.