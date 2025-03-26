نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال النظافة في عدد من الأحياء

قامت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بجولة تفقدية لمنطقة محطة عدلي منصور ومراجعة حالة النظافة والإشغالات وموقف الميكروباص بنطاق حي النزهة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة اللواء/ تامر شوشة رئيس حي النزهة والمهندس/ سامر حنفي محمد المحلاوي رئيس حي السلام أول والأجهزة التنفيذية المعاونة ، كما شملت الجولة ايضا تفقد شارع المشير احمد اسماعيل ورفع الإشغالات ومراجعة موقف الاكشاك وجاري المتابعة الدورية.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن وايضا مراجعة حالة النظافة والتغلب على ظاهرة الإشغالات وإعادة الإنضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وشرطة المرافق وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الإنضباط للشارع مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.