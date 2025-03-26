بلغة الإشارة .. محافظ دمياط يشارك في احتفالية الأطفال ذوي الهمم

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، فى حفل الإفطار الجماعى الذى نظمه النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ، للأطفال الأيتام وذوى الهمم ، حيث أُقيمت مائدة الإفطار بمدينة دمياط الجديدة بمشاركة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و النائب محمد الحصى والنائبة ايفيلن متى عضوا مجلس النواب و على كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن و الدكتور طارق العرابى أمين تنظيم الحزب و جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و عبده الشعراوى مدير مديرية الشباب والرياضة

حيث تضمن الحفل عدد كبير من الأطفال الأيتام من أبناء مؤسستى البنين والبنات و دور الضيافة وذوى الهمم أبناء مديرية الشباب والرياضة، وحرص " المحافظ " على مشاركة الأطفال مأدبة الإفطار ، و أعرب عن سعادته بمشاركته أبنائه وبناته اليوم والتى تتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك و يوم اليتيم ، وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوى الهمم والأيتام، مؤكدًا أيضًا على أهمية استمرار تلك الجهود والعمل على تعزيز حقوقهم وتمكينهم، حيث لفت إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية تولى التنمية بالغ بملف رعاية ذوى الهمم والأيتام .

وقد سلم " المحافظ " مبالغ مالية جاءت بالمشاركة المجتمعية إلى مديريتى التضامن الاجتماعي و الشباب والرياضة لتوزيعها على الأطفال، وتوجه " المحافظ " بالشكر الجزيل إلى النائب وليد التمامى وجميع المُنظمين للحدث على هذه المبادرة الرائعة التى جاءت وسط أجواء مبهجة، أدخلت السرور والفرحة فى قلوب الأطفال.

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد البحر بمدينة دمياط، والتى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة واللواء اسلام كمال مساعد مدير أمن دمياط و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية، و ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف كلمة تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر مستشهدًا بقول الله تعالى " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ " ، ودعا الجميع باغتنام هذه الأيام المباركة ببذل المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله.

