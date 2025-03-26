رئيس جامعة المنصورة يُشارك الطلاب الوافدين حفل الإفطار السنوي

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الطلاب الوافدين في حفل الإفطار السنوي الذي نظَّمته إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة.

فيما حضر الحفل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ثامر عطب البركي، نائب القنصل بسفارة العراق في القاهرة، و سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والأمناء المساعدون، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الوافدين، ونواب المشرف العام: الدكتورة شيماء عبد الوهاب، والدكتور أحمد صلاح، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، ومنسقي الطلاب الوافدين بالكليات، ومديري الإدارات، والعاملين بإدارة الوافدين.

يأتي حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين في إطار حرص الجامعة على توطيد الروابط مع طلابها الوافدين، ومشاركتهم الأجواء الرمضانية المفعمة بالبهجة والسرور، من خلال جمع الطلاب من جنسيات مختلفة حول مائدة إفطار واحدة تعزز روح المودة بينهم.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده بين الطلاب الوافدين، الذين يعتبرهم أبناءً وإخوةً في وطنهم الثاني مصر، مؤكدًا أنهم يمثّلون جسرًا للتعاون بين الثقافات، كما أشار إلى أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الطلاب الوافدين، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الأكاديمية والإدارية لهم، لتهيئتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية مع زملائهم.

كما أكَّد حِرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة للطلاب الوافدين، ليكونوا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الأكاديمي للجامعة، بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات والدعم في مختلف المجالات.

وأوضح أن جامعة المنصورة تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة للمشاركة في جعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مستفيدة مما تتمتع به الجامعة من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في هذا المجال.

من جهتها، أشارت إدارة الطلاب الوافدين، برئاسة الدكتور المعتصم بالله البحراوي، إلى حرصها على تقديم الدعم والتسهيلات الإدارية للطلاب، والتعامل مع جميع العقبات التي قد تواجههم، باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون الطلاب الوافدين بالجامعة، كما تسعى الإدارة إلى تنمية قدرات الطلاب من خلال تنظيم مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية في نادي الطلاب الوافدين.

وخلال الحفل، حَرص الطلاب على إجراء حوارات ودية مع رئيس الجامعة وإدارة الجامعة، والتقاط الصور التذكارية معهم.