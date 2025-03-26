إنفينيكس تطلق مبادرة "رمضان يجمعنا بالخير" بالتعاون مع بنك الطعام المصري

أعلنت شركة إنفينيكس، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا والموجهة لجيل الشباب، عن إطلاق مبادرة خيرية مبتكرة تحت عنوان "رمضان يجمعنا بالخير"، بالتعاون مع بنك الطعام المصري. تهدف المبادرة إلى تسهيل التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير أكشاك ذكية لجمع التبرعات داخل المراكز التجارية والكمبوندات السكنية، مما يمنح الأفراد فرصة دعم الأسر الأكثر احتياجًا بطرق سهلة وعملية.

تعتمد المبادرة على نشر أكشاك تبرعات ذكية في أماكن حيوية، حيث يمكن للأفراد التبرع بالملابس، الألعاب، أو السلع الغذائية غير القابلة للتلف. وبعد جمع التبرعات، يتولى فريق من إنفينيكس وبنك الطعام المصري فرزها وتغليفها بعناية، لضمان وصولها إلى المستفيدين بأفضل صورة ممكنة.

كما قامت إنفينيكس بالتبرع بمجموعة من الهواتف الذكية والإكسسوارات لدعم المبادرة، بهدف إدخال السرور على الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، صرّح ياسر أمين، مدير تسويق إنفينيكس مصر، قائلًا:

"نؤمن في إنفينيكس بأن التكنولوجيا ليست فقط أداة للابتكار، بل يمكن استخدامها أيضًا لخدمة المجتمع وتعزيز التكافل الاجتماعي. ومن خلال شراكتنا مع بنك الطعام المصري، نعمل على توفير حلول عملية وسهلة لكل من يرغب في المساهمة بالخير خلال شهر رمضان."

وأضاف أمين أن إنفينيكس تحرص على إطلاق مبادرات تعكس قيمها الأساسية في دعم المجتمعات التي تعمل بها، حيث تسعى المبادرة إلى نشر الوعي بأهمية العمل الخيري وتحفيز الأفراد على المشاركة، سواء عبر التبرع المباشر أو نشر الفكرة بين الأصدقاء والعائلة.

وأكد أمين أن بنك الطعام المصري، باعتباره إحدى أبرز المؤسسات الخيرية في مصر، يتولى مسؤولية إدارة عملية فرز التبرعات وتوزيعها، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

واختتم قائلًا: "تمثل هذه الشراكة بين إنفينيكس وبنك الطعام المصري نموذجًا مثاليًا للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، مما يعزز التأثير الاجتماعي الإيجابي ويدعم قيم التكافل خلال الشهر الفضيل."