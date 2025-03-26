قائمة أغنى لاعبي الدوري الإنجليزي.. ترتيب محمد صلاح

نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين الأغنى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2024-2025 برصيد 27 هدفًا خلال 29 مباراة شارك بها، كما يتواجد على قمة صانعي الأهداف هذا الموسم في البريميرليج بـ17 هدفًا.

قائمة أعلى اللاعبين حصولًا على راتب في الدوري الإنجليزي

ومع اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول خلال الصيف المقبل؛ بسبب نهاية عقده وعدم تجديد تعاقده مع الريدز حتى الآن، كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، على رصد أعلى رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتصدرها النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والذي يتقاضى 2 مليون و151 ألف جنيه إسترليني شهريًا.

وتواجد البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في وصافة القائمة، وذلك براتب يقدر بمليون و723 ألف جنيه إسترليني شهريًا.

أما محمد صلاح، فإنه يأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع البرازيلي كارلوس كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، إذ يتقاضى كل منهما مليون و505 آلاف جنيه إسترليني شهريًا.

فيما جاء ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا إلى نهاية الموسم الحالي خامسًا بمليون و397 ألف جنيه إسترليني شهريًا، وذلك مع رحيم ستيرلينج جناح أرسنال الحالي بنفس قيمة الراتب.