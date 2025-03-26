صحة الدقهلية: اجتماع موسع لبحث استعدادات المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعقد اجتماع لبحث استعدادات المستشفيات خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

ترأس الاجتماع الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى وذلك بحضور مديرى إدارات المستشفيات والرعاية الحرجة علاوة على الإدارات الفنية بالطب العلاجى .

فيما بحث المجتمعون تعميم خطة الطواريء وانعقاد غرفة عمليات الطواريء علي مدار 24 ساعة, بالإضافة إلى توافر كافة الادوية والمستلزمات اللازمة لتغطية فترة الاعياد .

وشدد وكيل الطب العلاجى على تكثيف المرور الاشرافي والانضباطي خلال فترة العيد علي جميع مستشفيات المحافظة وسرعة الرد على جميع الشكاوى الإلكترونية في خلال ٤٨ ساعة من تقديمها .



كما شمل الاجتماع شرحاً تعريفياً بمؤشرات اداء وتقييم مستشفيات قطاع الطب العلاجي و كذلك نسب اشغال الأقسام الداخلية والرعايات المركزة والحضانات بما يتناسب مع مؤشرات الأداء والعمل على رفعها لتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.