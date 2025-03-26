محافظ كفر الشيخ يؤدِّي واجب العزاء في زوجة وكيل وزارة التضامن

أَدَّى، اللواء دَعلاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة حرم المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفقيدة، هي الدكتورة شغلت منصب مدير عام إدارة المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، من الشخصيات التي كانت مشهود لها بالكفأة وحسن الخلق.

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