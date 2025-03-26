النيابة البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن تحتضن الاجتماع الدوري لمجلس رؤساء الكنائس

عقد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن اجتماعه الدوري العادي في مقر النيابة البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن، تحت ضيافة المطران إياد الطوال، نائب بطريركيّ اللاتين في الأردن.

ويُعد هذا الاجتماع الأول له بعد سيامته الأسقفيّة وتعيينه نائبًا بطريركيًا.

حضر اللقاء مجموعة من كبار رجال الدين في الكنائس المختلفة، حيث شارك في الاجتماع مطران الروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطالله، ورئيس أساقفة الكنيسة الأنغليكانيّة في الأرض المقدّسة حسام نعوّم، والمدبّر البطريركي للروم الكاثوليك الأرشمندريت بولس نزها، وراعي الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة القمص أنطونيوس صبحي، وراعي الكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة الأب بنيامين شمعون، إضافة إلى القس عماد حداد ممثّل الكنيسة اللوثريّة في الأردن، والاب أفيديس أبيرجيان ممثّل كنيسة الأرمن الأرثوذكس، وأمين عام المجلس الإيكونوموس إبراهيم دبور.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة هامة في تعزيز التعاون والحوار بين الكنائس في المملكة، ويسهم في تعزيز الروابط الأخويّة بين جميع الطوائف المسيحيّة في الأردن.