عائلات وعشائر غزة يدعون لجمعة غضب ضد حماس.. خبير استراتيجى يعلق

علّق الخبير العسكري اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، على دعوة عائلات وعشائر غزة لجمعة غضب ضد حماس، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل انتهاكات وممارسات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني باعتبار كل المتواجد داخل غزة وسياسة التجويع والقتل الجماعي واستهداف المدنيين إلى جانب قتل كافة مناحي الحياة ومنع المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع.

وأضاف عبدالمحسن، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عائلات وعشائر المحافظات الجنوية في قطاع غزة دعت إلى المشاركة في مسيرات حاشدة تحت شعار “جمعة الغضب” يوم الجمعة القادم احتجاجا على ما وصفته هذه العائلات والعشائر بالانتهاكات الصارخة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أكدت العائلات على رفضها للقمع والتنكيل الذي يتعرض له المدنيين داخل قطاع غزة، وشددت على رفضها استغلال الشباب في قضايا لا تخدم المصلحة الوطنية، إلى جانب استنكرها لصمت بعض وسائل الإعلام عن نقل فعليات الاحتياجات الشعبية والتظاهرات المتواصلة داخل قطاع غزة منذ أكثر من 24 ساعة.

كما أكدت أيضًا على ضرورة إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع داعية الشعب الفلسطيني إلى رفع صوته للمطالبة بطحقيق الأمن والسلام الذي يفتقده الشعب الفلسطيني منذ سنوات.

وأوضح عبد المحسن أن بيان عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية يؤكد على أن الحرب لا تعيد الحياة داخل قطاع غزة لكنها تسرق البسمة والأمل من الشعب الفلسطيني الأعزل ومن المدنيين.