شيخ الأزهر يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على مشاعرهم الصادقة ودعواتهم بالشفاء

أعرب فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على لفتته الكريمة بالاطمئنان على صحته، ودعائه له بالشفاء، ومشاعره النبيلة التي تعكس روح التقدير والاهتمام.

كما توجه فضيلته بالشكر الجزيل إلى الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، ولكل من تفضل بالسؤال عنه أو بالدعاء له بالشفاء داخل مصر وخارجها.

وأكد شيخ الأزهر أن هذه المشاعر الصادقة كان لها أثر كبير في تخفيف وطأة المرض وتسريع التعافي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع ويرد لهم جميل صنيعهم.