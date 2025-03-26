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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عريس الجنة.. وفاة شاب بأزمة قلبية قبل زفافه بأيام بالفيوم

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
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شهدت قرية الزملوطي التابعه لمركز الفيوم حالة من الحزن، بسبب وفاة شاب يدعى" أحمد .م " 25  سنة إثر إصابتة بسكتة قلبية مفاجئة قبل أسبوع من زفافه، بعدما حاولت اسرته ايقاظه دون جدوي. 

وعبر زملاء الفقيد عن حزنهم العميق، مشيرين إلى أنه كان شابًا طيبًا ومحبوبًا بين الجميع، معروفًا بإخلاصه في عمله وطيبته مع الآخرين. 

وقال حسن دياب أحد أبناء قريه الزملوطي، إن الشاب المتوفي كان يعد لتحضيرات زفافه ثالث أيام العيد، وهو ما جعل وفاته تؤثر بشكل خاص على عائلته وأصدقائه.

واضاف أن المتوفى كان محبوبا من الجميع ويتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة.

وشُيّعت جنازته، اليوم، وتبدلت مشاعر الفرح بالأيام المتفرج إلى الحزن على الرحيل المفاجئ للشاب، الذي قال أصدقائه إنه لم يكن يعاني من أمراض أو متاعب خلال الفترة الماضية. 

وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئ في الفيوم قرية الزملوطي بمحافظة الفيوم مركز الفيوم محافظة الفيوم