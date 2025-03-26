المشدد 10 سنوات لموظف وعامل بتهمة تزوير شهادة وفاة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف وعامل لتزويرهم شهادة وفاة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ح.ع.ر" 58 سنة، كاتب وحدة صحية زاوية النجار، و"محمد.س.ا" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 8817 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب المقيدة برقم 6541 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية، كاتب بالوحدة الصحية بزاوية النجار، ارتكب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو إخطار تبليغ عن وفاة "شعبان سليمان إسماعيل" المنسوب صدوره إلى مكتب صحة زاوية النجار وذلك بأن أثبت تاريخ وفاة الأخير على غير الحقيقة بتاريخ لاحق على تاريخ وفاته الحقيقي على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور محل الإتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن أرسله إلكترونياً للمختصين بسجل مدني مركز قليوب قاصدا إعمال أثاره واستصدار شهادة وفاة مزورة للمتوفي المار بيانه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، الموظف المختص بسجل مدني مركز قليوب في إرتكاب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو شهادة وفاة شعبان سليمان إسماعيل بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمده بإخطار التبليغ عن وفاة المزور محل الاتهام الأول محتجا بصحة ما به من بيانات.

وأن المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.