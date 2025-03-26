محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير الأمن يشهدون إحتفالية ليلة القدر

شَهِدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، الإحتفالية السنوية بليلة القدر والتي تنظمها مديرية أوقاف القليوبية بالتعاون مع المحافظة، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح حسام عطوه المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، وحلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، والشيخ ياسر الغياتي مدير مديرية أوقاف القليوبية، والشيخ سعيد أحمد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، وعدد من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف.

بدء الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة وكيل وزارة أوقاف القليوبية والتي تناولت فضل ليلة القدر وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان المُعظم وأن ليلة القدر هي خير من ألف شهر، مشيراً إلى ضرورة إستثمار روح الجد والإجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة التي نستحضرها في هذه الأيام المُباركة لتكون دستور عمل وأسلوب حياه ينظم كافة علاقاتنا وتعامُلاتنا مع بعضنا البعض على مدار العام بما يعود بالخير والنفع والإيجاب على مُجتمعنا، بالإضافة إلى أهمية ترقب تلك الليلة وإحيائها في الليالي الفردية من العشر الأواخر من رمضان والإكثار من أعمال البر والخير في تلك الأيام المباركة، موضحاً أن ليلة القدر على وجه الخصوص ذات مكانة عظيمة بإعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التي أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تُعد خير من ألف شهر وفضل قيامها وإحيائها بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة إلى الله، لافتاً إلى أن القرآن هو حماية للمؤمن ونور وهداية لأن القرآن سيأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة وهو التجارة الرابحة فهنيئاً لأمة الإسلام وأمة القرآن.

واختتمت فعاليات الإحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية تناولت بعض الأدعية وقصائد المدح والثناء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

وهنأ "محافظ القليوبية" ومرافقوه وجموع المصلين بمناسبة هذه الليلة المباركة وقدوم عيد الفطر المُبارك داعياً المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الأمن والأمان والإستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.