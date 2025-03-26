نهى عابدين: "محمد هنيدي إضافة كبيرة ليا علشان ذكي ودمه خفيف"

عبرت الفنانة نهى عابدين، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" مع النجم محمد هنيدي، قائلة: "هنيدي إضافة كبيرة ليا وهو دمه خفيف وبيقولوا دمي خفيف وهنيدي ذكي جدا ومتعرفش هو بيهزر ولا ايه وفي مزاولة بيننا ومبسوطة في التعامل معاه.

وأكدت نهى عابدين، خلال لقاءها ببرنامج "أسرار" مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنها في الشغل تركز على شغلها فقط، مؤكدة أن محمد هنيدي أقرب حد لها في الشغل، لافتة إلى أنها أصيبت باكتئاب قبل ذلك وحصل لها أمور شخصية ومهنية رفضت الافصاح عنها.

واستكملت: "احنا عايشين في الدنيا نتعلم ونركز ونشوف والكثير من الناس اتعرض للخيانة ومش شرط تكون الخيانة زوجية ممكن تكون صديق وفي النهاية العتاب غلاوة".