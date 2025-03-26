نهى عابدين: "أنا عصبية ودمي حامي وتركت لوكيشن التصوير ومشيت بسبب المضايقات"

أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها دائما ما تحافظ على وضع حدود في التعامل مع الناس وهي شخصية عشرية ولكن هناك فرق بين كونها عشرية أو تكون مستباحة، قائلة: "تعرضت لمواقف كثيرة وفي ناس بتقول مواقف مش فيا كنوع من أنواع الاستفزاز".

وأوضحت نهى عابدين، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنها شخصية عصبية، مضيفة: "أنا اصلا عصبية ودمي حامي وزمان أي حاجة حصلت معجبتنيش بتعصب إنما دلوقتي بتحكم في أعصابي واتعامل معها وفي كل الأوساط بيحصل مضايقات للمرأة".

وتابعت: "المضايقات ضد النساء تزيد في مجتمعاتنا العربية ورد فعلي في المواقف بيكون مختلف حسب الموقف واتعامل مع الموضوع كأنه لم يكن ومرة حصل مضايقات خلال التصوير وتركت التصوير ومشيت"، لافتة إلى أنها أصيبت بفوبيا قبل العمل لابد تسأل عن شركة الانتاج وتاريخ أعمالها مما يعطي نوع من أنواع الضمانات.