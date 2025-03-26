صلاح ومرموش في وصافة قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في الدوريات الخمس الكبرى

تواجد الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، في وصافة قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

يقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا 27 هدفًا خلال 29 مباراة شارك بها في البريميرليج هذا الموسم، كما يتصدر سباق الحذاء الذهبي في أوروبا متفوقًا على العديد من نجوم القارة العجوز.

كما ظهر عمر مرموش بشكل جيد مع فريقه مانشستر سيتي، منذ انتقاله إليه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث شارك في 10 مباريات مسجلًا 4 أهداف وصانعًا هدفًا في مختلف البطولات، لترتفع قيمته التسويقية بمقدار 15 مليون يورو، لتصل إلى 75 مليون يورو في شهر مارس الجاري، بعد أن كانت 60 مليون يورو في بداية العام، وذلك وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الشهير.

محمد صلاح وعمر مرموش خلف لامين يامال

وجاء مرموش وصلاح في وصافة اللاعبين الأعلى تقييمًا في الدوريات الخمس الكبرى، وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير «WhoScored».

ويمتلك كل من صلاح ومرموش درجة تقييم 7.89 في المركزين الثاني والثالث، خلف لامين يامال جوهرة نادي برشلونة الإسباني، متصدر القائمة بتقييم 8.00، بعد الأداء المبهر الذي يقدمه الشاب الإسباني مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات.

قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى

ويأتي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلف يامال ومحمد صلاح وعمر مرموش، ثم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، ثم الثنائي الألماني جمال موسيالا ومايكل أوليسي نجمي بايرن ميونخ.