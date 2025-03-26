محافظ دمياط يشهد الاحتفال "بليلة القدر" بمسجد البحر الأثري

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد البحر بمدينة دمياط، والتى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة واللواء اسلام كمال مساعد مدير أمن دمياط و النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وتواشيح دينية، و ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف كلمة تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر مستشهدًا بقول الله تعالى " إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ " ، ودعا الجميع باغتنام هذه الأيام المباركة ببذل المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله ..

وأدى " محافظ دمياط " وجموع المصلين صلاة العشاء والتراويح ، كما شهدت الاحتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم، وأهدى مدير مديرية الأوقاف المصحف الشريف إلى محافظ دمياط.

فيما وقد تقدم " المحافظ " بالتهنئة إلى شعب دمياط الكريم بمناسبة بليلة القدر و قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات المباركات على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط اليوم ، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته مؤسسة أنهار الخير بمدينة دمياط الجديدة، فى أكبر مائدة شهدتها المحافظة لافطار أكثر من ٦٠٠٠ صائم ، من الأيتام وحفظة القرآن الكريم و أهالي مدينة دمياط الجديدة.

حيث جاء ذلك بحضور جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و محمود المسلمى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أنهار الخير و داليا غنيم المدير التنفيذي للمؤسسة

وخلال التفقد ، حرص " المحافظ " على التواصل مع الحضور و تقديم التهنئة لهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، كما أعرب عن سعادته بما شاهده من نموذج رائع بتواجد الآلاف من الصائمين على مائدة واحدة وسط أجواء رمضانية من المحبة والألفة، والتى عكست أسمى معانى التكاتف والعطاء والتلاحم المجتمعى والتى يتميز بها أبناء مصر، وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة تولى اهتماماً كبيرًا بتلك المبادرات الاجتماعية لأثرها الايجابى فى تنمية القيم الإيجابية ، مشيدًا بجهود القائمين على مؤسسة أنهار الخير التى تعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي لدعم المجتمع و أعلاء قيم التكافل بين المواطنين

