"فرحات" يُشارك طلاب الجامعة الأهلية بالمنيا حفل الإفطار الجماعي

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، حفل الإفطار الجماعي ، الذي نظمته الجامعة الأهلية بمقرها بمدينة المنيا الجديدة، تحت شعار " رمضان يجمعنا في رحاب جامعة المنيا الأهلية " بحضور مجلسي أمناء وتسيير أعمال الجامعة الاهلية، والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري البرامج والعمداء والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ، حيث تناول الحضور الإفطار على مائدة واحدة وسط أجواء رمضانية مليئة بالسعادة والفرحة الروحانيات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأعرب الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن سعادته لتواجده بين ابنائه الطلاب، لافتاً ان هذه الصورة تدعوا إلى الترابط والمحبة بين طلاب الجامعة الأهلية ، موكداً على حرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم.

ودعا الدكتور عصام فرحات ، الطلاب بالاستفادة بكل ما يُقدم لهم من خلال الأنشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على الاهتمام بها وبتنوع فعالياتها، للإسهام في بناء شخصية الطالب الجامعي العلمية والحياتية، مطالبهم باستغلال إمكانيات الجامعة المتوفرة امامهم، وكذا بإمكانياتها البشرية التي تُعينهم على التميز في دراستهم الجامعية.

من جانبهم، أعرب طلاب الجامعة الاهلية عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة بهم، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب والإدارة.

أشرف على تنظيم حفل الإفطار الجماعي الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابيه.

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