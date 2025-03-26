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الأربعاء 26 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة طالب جامعي أنهى حياته قفزا من الطابق الرابع بالهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
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تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة قيام طالب جامعي بإنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية، عقب رسوبه في امتحانات الفصل الدراسي الأول وظهور النتيجة بمنطقة الهرم بالجيزة، وصرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالب وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية عقب رسوبه في امتحانات الفصل الدراسي الأول، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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