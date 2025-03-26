محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال "بليلة القدر" بمسجد الفتح

شهد، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الاحتفال «بليلة القدر» المباركة للعام 1446 هـ ، الذي أقيم بمسجد الفتح "الاستاد" بمدينة كفرالشيخ، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة.. نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ عقب آدائه صلاة العشاء والتراويح، وسط أعداد كبيرة من المواطنين، بمسجد الفتح، مؤكداً على تعزيز القيم الروحية والإنسانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال عقب صلاة العشاء والتراويح بتقديم الدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد حمدى الصباغ القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ثم ألقى الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ كلمة المناسبة وقال فيها: إن الحديث عن ليلة القدر هو الحديث عن ليلة موعودة مشهورة من بين سائر الليالي.

وقال هو الحديث عن ليلة العظمة والشرف، يقال فلان له قدر أي له منزلة وشرف، وقيل سميت بليلة القدر لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر علي رسول ذي قدر إلى أمة ذات قدر.

وقيل لأنه من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف ،عند الله عزو جل، وقال الخليل بن أحمد هي بمعني ليلة الضيق لأن الأرض تضيق فيها تضيق بالملائكة النازلين إليها ونزول المـلائكة،كله خير وبركة ورحمةومن قوله تعالي( ومن قدر عليه رزقه)، وقال بن عباس هي بمعني ليلة التقدير لأن الله عز وجل يقدر فيها ويقضي في هذه الليلة ويقدر ما يكون في تلك السنة من رزق وأحياه وأماتة إلى السنة القابلة، فيها يفرق كل أمر حكيم .

وأوضح، أن من أمارتها أنها ليلة بلجة أي مشرقة الشمس تكون في صبيحتها مستوية لاحر فيها ولابرد، مشيراً إلى أن من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن النبي صل الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء، "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا".

ووجه التفضيل الحقيقي لهذه الليلة هو تنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهي خير من ألف شهر، "ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها".

وأكد، أن ليلة القدر موجودة مادامت السماوت والأرض من أرادها فهي موجودة فهناك طرق كثيرة ممهدة للوصول إلى ليلة القدر منها إطعام الفقراء، والمسح على رأس اليتامى والإصلاح بين المتخاصمين ونقاء الصدور من الغـل والحقد والحسد.

وقد اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ محمد عبدالعزيز وافى المبتهل بالإذاعة، وذلك في جو يسوده البهجة والسرور بهذه المناسبة المباركة.

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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