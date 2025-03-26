أستاذ علوم سياسية يوضح ما توصلت إليه المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا

أوضح الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، مسار اتفاق السلام الذي من المفترض أن يُعقد بين موسكو وكييف، وتفاصيل الشروط المعلنة من جانب موسكو لاتخاذ مسار الهدنة، قائلًا إن مسار السلام لم يتم بين موسكو وكييف بل بين موسكو وواشنطن.

وقال الدكتور عمار قناة خلال مداخلة عبر سكايب بقناة "إكسترا نيوز"، إنه من خلال هذا المسار يمكن التوصل إلى حل سياسي، ووضع حد للأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبت من قبل إدارة بايدن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتابع: "نحن الآن في مرحلة جديدة من المفاوضات، حيث انتهت المرحلة جزئيًا من الناحية التقنية، وكما رآه وثمنه جميع الأطراف بأنها خطوة إيجابية في مسار معقد، حيث إن مستوى العلاقات الروسية الأمريكية وصل إلى أدنى مستوياته".

